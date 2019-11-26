На переправе в Якутии под лед провалился большегруз

ЯКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. На ледовой переправе Якутск - Хатассы - Павловск на реке Лене провалился грузовой автомобиль, по предварительной информации погибли два человека. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по Якутии.

"По системе "112" города Якутска поступила информация, что в районе переправы Хатассы - Павловск через реку Лену под лед провалился автомобиль грузоподъемностью более 5 тонн. Предварительная причина ЧП - превышение допустимой разрешенной массы автомобиля", - говорится в сообщении. Позже ведомство сообщило, что пока есть информация о двух погибших. "В готовности находится группа спасателей-водолазов для работы в светлое время суток", - уточнили в пресс-службе.

На месте происшествия работают специалисты Якутского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, сотрудники ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам) и ГИБДД.

Ледовая переправа Якутск - Хатассы - Павловск допущена к эксплуатации 25 ноября для автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3 тонн, средняя толщина льда составляет 38-40 см. По информации Минтранса Якутии, переправа на данный момент закрыта для всех видов транспорта.