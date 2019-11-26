Неизвестные ранили ножом мужчину на юго-востоке Москвы и скрылись

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники ранили ножом мужчину на юго-востоке Москвы и скрылись на автомобиле, введен план "Перехват". Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В 15:32 в службу "02" поступило сообщение о нанесении телесных повреждений по адресу: улица Шоссейная, дом 1/2. Установлено, что неизвестные по указанному адресу ранили мужчину, предположительно ножом, после чего скрылись на автомобиле Lada Priora, - сообщил собеседник агентства.

Для задержания нападавших введен план "Перехват".