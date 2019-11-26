Движение на Профсоюзной улице в Москве затруднено из-за аварии

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Движение транспорта затруднено на Профсоюзной улице в Москве из-за столкновения рейсового автобуса и легкового автомобиля. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На Профсоюзной улице недалеко от станции метро "Новые Черемушки" произошло столкновение рейсового автобуса и автомобиля "Лада". Движение транспорта в настоящий момент затруднено", - сообщили в управлении.

По предварительным данным, как отметили в ГИБДД Москвы, пострадавших в ДТП нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Twitter столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры сообщается, что из-за аварии задерживаются троллейбусы №60 и автобусы по 11 маршрутам. "Из-за ДТП на Профсоюзной улице временно задерживаются троллейбусы № 60 и автобусы № 1, 41, 103, 113, 196, 246, 616, 648, 684, 721, С5. Будьте внимательны", - говорится в сообщении. Также в публикации уточняется, что авария произошла между улицами Гарибальди и Наметкина.

В новость были внесены изменения (18:23 время мск) — добавлена информация по тексту.