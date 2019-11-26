NBC: в небе над Вашингтоном обнаружен подозрительный самолет

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Американские истребители по тревоге подняты в воздух, доступ к Белому дому был временно ограничен, а людей из Капитолия начали эвакуировать после появления подозрительного самолета в воздушном пространстве над Вашингтоном. Об этом сообщает во вторник телекомпания NBC.

Доступ к резиденции американского президента был ограничен приблизительно в 09:00 по местному времени (17:00 мск), однако через 20 минут ограничения были сняты. Людей в здание Капитолия сейчас также начали пускать.

Американо-канадское Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сообщило в Twitter, что "самолет в настоящий момент не рассматривается как враждебный". "Представители различных ведомств высокого ранга следят за ситуацией, координируя действия с помощью телеконференции. Самолеты НОРАД находятся в этом районе и предпринимают ответные действия", - отмечается в заявлении.

"Доступ к Белому дому был перекрыт сегодня утром из-за потенциального нарушения воздушного пространства над национальным столичным регионом, где ограничены полеты. Сейчас доступ восстановлен", - приводит также телеканал заявление Секретной службы США.

В новость были внесены изменения (18:25 мск) — приводятся заявления НОРАД и Секретной службы США.