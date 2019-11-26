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В Москве старший следователь по особо важным делам СК осужден на пять лет за взятку

Согласно материалам дела, Александр Сорокин вымогал $100 тыс. взятки у акционера банка "БФГ-кредит", вину в инкриминируемом преступлении он не признает

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы признал виновным в получении взятки в $100 тыс. старшего следователя по особо важным делам ГСУ СК России Александра Сорокина и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Басманного районного суда города Москвы от 26 ноября 2019 года старший следователь по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности ГСУ СК России Сорокин Александр Викторович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказали в пресс-службе.

Как следует из материалов дела, Сорокин вымогал $100 тыс. взятки у акционера банка "БФГ-кредит" Тамары Хорошиловой. Взамен он предлагал признать женщину потерпевшей в деле о выводе из банка 2,3 млрд рублей. По этому делу проходил бывший председатель правления кредитной организации Павел Дойнов.

В итоге деньги, среди которых были меченые купюры, следователю передал адвокат Хорошиловой Вадим Мышлявкин. После этого Сорокин был задержан сотрудниками ФСБ. Вину в инкриминируемом преступлении он не признает и считает, что стал жертвой провокации взятки.

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