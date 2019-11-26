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В Ивановской области задержан педагог по подозрению в изнасиловании двоих учеников

СК возбудил уголовное дело

ТАСС, 26 ноября. Педагог по вокалу одного из детских домов творчества Иванова подозревается в том, что в течение четырех лет совершал развратные и сексуальные действия в отношении двоих учеников. Следственное управление СК по Ивановской области возбудило уголовное дело, сообщается на официальном сайте ведомства.

"Следственным управлением СК России по Ивановской области в отношении преподавателя вокала одного из детских домов творчества областного центра возбуждено уголовное дело по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (ч. 2 ст. 134, ч. 3 ст. 135 УК РФ). По данным следствия, педагог в период с 2016 года по осень 2019 года совершал развратные действия в отношении двух своих учеников, а также мужеложство с ними", - говорится в сообщении.

Мужчина задержан, находится под стражей. Следователи проверяют, были ли еще подобные факты, уточнили в пресс-службе СК по Ивановской области. Также устанавливают законность приема педагога на работу в дом творчества и в образовательные учреждения, где он работал ранее.

Теги
РоссияИвановская область
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