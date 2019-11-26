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СМИ: во Франции найдена крупная деталь, оторвавшаяся от самолета Airbus

Проводится расследование

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Житель города До, расположенного в 10 км от аэропорта Тулуза-Бланьяк (юг Франции), обнаружил в своем саду крупную деталь, отвалившуюся от самолета фирмы Airbus. Об инциденте, произошедшем 19 ноября, сообщило во вторник в своем выпуске новостей региональное отделение государственного телеканала France-3.

Деталь имеет длину 1 м при ширине 50 см. Представитель корпорации Airbus подтвердил агентству AFP, что это действительно элемент конструкции одной из моделей самолетов, изготовленной на заводах компании. "По факту находки начато расследование", - сообщил представитель.

С аэродрома Бланьяк осуществляются как коммерческие рейсы, так и испытательные полеты, так как рядом расположены заводы Airbus. Падение детали самолета не вызвало каких-либо разрушений в городе До, население которого составляет 2,3 тыс. человек.

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