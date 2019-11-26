{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: в Домодедове мужчина на почве ревности убил бывшую жену

Полиция ведет поиск подозреваемого

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Мужчина в городе Домодедово Московской области на почве ревности зарезал бывшую жену, в настоящее время злоумышленник разыскивается. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"25 ноября в Домодедове мужчина нанес несколько ударов ножом бывшей жене, от полученных ранений женщина скончалась", - сообщил собеседник агентства.

По данным источника, по предварительной информации, мужчина совершил убийство на почве ревности. В настоящее время полиция ведет поиск подозреваемого.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
СМИ: неизвестные забросали камнями фасад Пирейской митрополии Элладской церкви
Как сообщает агентство Romfea, повреждено стекло, закрывающее изображение Иисуса Христа, которое украшает фасад здания
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС