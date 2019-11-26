Источник: в Домодедове мужчина на почве ревности убил бывшую жену

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Мужчина в городе Домодедово Московской области на почве ревности зарезал бывшую жену, в настоящее время злоумышленник разыскивается. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"25 ноября в Домодедове мужчина нанес несколько ударов ножом бывшей жене, от полученных ранений женщина скончалась", - сообщил собеседник агентства.

По данным источника, по предварительной информации, мужчина совершил убийство на почве ревности. В настоящее время полиция ведет поиск подозреваемого.