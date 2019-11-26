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Волонтеры обследовали более 500 км в поисках пропавшего в Саратовской области ребенка

Мальчик пропал в селе Песчанка, он ушел на прогулку вместе с двумя приятелями и не вернулся

САРАТОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Поиски пропавшего в Саратовской области 12-летнего мальчика пятые сутки продолжаются в Саратове. Волонтеры успели обследовать порядка 350 км, сообщил ТАСС куратор поискового отряд "Лиза Алерт" в регионе Константин Костырин.

Ребенок пропал в селе Песчанка, он ушел на прогулку вместе с двумя приятелями и не вернулся. СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство").

"Пешие поисковые группы проверяют местность, обследуют территорию по определенным маршрутам и по факту осмотра, с помощью навигатора, записываются, так называемые, "треки". Также обследуется территория с помощью квадрокоптеров. Всего пешими группами и кварокоптерами пройдено более 500 километров "треков"", - сказал Костырин.

Он добавил, что всего за время поисков приняли участие более 160 добровольцев. На месте также работают сотрудники полиции, следователи СК, спасатели. Прочесываются леса, овраги, заброшенные здания и другие объекты.

"Поисковые мероприятия не прекращаются круглосуточно", - сказал Костырин. Сейчас в Саратовской области -8 градусов, ночью похолодает до -11 градусов.

Теги
РоссияСаратовская область
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