СМИ: неизвестные забросали камнями фасад Пирейской митрополии Элладской церкви

АФИНЫ, 26 ноября. /ТАСС/. Неизвестные забросали камнями и бутылками фасад Пирейской митрополии Элладской православной церкви (ЭПЦ). Об этом сообщило во вторник греческое агентство церковных новостей Romfea.

По его словам, нападение на здание Пирейской митрополии произошло во вторник на рассвете. В частности, было повреждено стекло, закрывающее изображение Иисуса Христа, которое украшает фасад здания. На место происшествия была вызвана полиция.

Митрополит Пирейский Серафим заявил агентству, что сожалеет о действиях нападавших, которые, по его мнению, таким образом посягают на святую веру. "Я молюсь за их покаяние и спасение", - подчеркнул иерарх.

Митрополит Пирейский часто высказывается по многим актуальным вопросам внутриполитической жизни Греции, включая миграционную проблему и отношения государства и церкви. В частности, он выступал против признания раскольников так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ).