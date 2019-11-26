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На юге Израиля загорелся военно-транспортный вертолет

Пострадавших нет

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 ноября. /ТАСС/. Военно-транспортный вертолет Армии обороны Израиля CH-53 "Ясур" загорелся во вторник на юге страны из-за неисправности двигателя. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад экипаж вертолета "Ясур" сообщил о технической неисправности, которая привела к возгоранию двигателя", - говорится в распространенном военными сообщении. Пресс-служба добавила, что вертолет совершил посадку на юге Израиля, в результате инцидента пострадавших нет. Начато расследование инцидента.

Теги
Израиль
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