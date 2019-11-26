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СК просит продлить арест замгендиректору "Аэрофлота" Александрову по делу о хищении

Арест просят продлить до конца февраля

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет России просит Басманный суд Москвы продлить до конца февраля срок ареста заместителя генерального директора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова в рамках уголовного дела о хищении 250 млн рублей. Как сообщили ТАСС в суде, рассмотрение ходатайства назначено на 27 ноября.

"Следствие просит продлить срок ареста обвиняемому Александрову до 29 февраля. Судебное заседание назначено на 27 ноября в 15:00 мск", - сказал собеседник агентства.

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Ходатайство СК будет рассматривать судья Наталья Дударь (ей предоставлена госзащита из-за угроз - прим. ТАСС), по решению которой 2 октября Александров был отправлен в СИЗО на два месяца. В первой инстанции прокуратура попросила избрать гендиректору "Аэрофлота" меру пресечения в виде домашнего ареста, а аналогичную просьбу в апелляционной инстанции Мосгорсуда позднее озвучил и представитель авиакомпании, признанной по делу потерпевшей стороной. Юрист "Аэрофлота" заявил тогда, что все фигуранты дела установлены и задержаны, компания передала следствию всю документацию и оказывает необходимую помощь следователям.

Помимо Александрова, арестованы еще трое фигурантов дела: адвокаты Дина Кибец и Александра Сливко, а также Татьяна Давыдова. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), следствие также просит продлить им срок ареста.

В чем обвиняются

Как следует из материалов дела, следствием установлено, что в 2016-2017 годах Александров, занимая руководящую должность в компании "Аэрофлот", в составе организованной группы под видом оказания юридической помощи заключил четыре контракта с адвокатской коллегией на 250 млн рублей, которые были похищены.

В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее пояснила, что выполнение работ по указанным контрактам фактически осуществлялось сотрудниками юридического департамента ПАО "Аэрофлот". Во исполнение данных договоров в 2016-2018 годах Александров и Давыдова обеспечили необоснованное перечисление на счета коллегии адвокатов не менее 250 млн рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих заведомо недостоверные сведения об объеме выполненных работ, сообщила представитель СК.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов ФСБ России.

Александров работает в "Аэрофлоте" с 2013 года. Ранее он служил в Следственном комитете России.

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