Вынесение приговора бывшему бойфренду Бутиной состоится в марте 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Вынесение приговора политическому консультанту Республиканской партии США Полу Эриксону, который, согласно утверждениям ряда американских СМИ, ранее состоял в романтических отношениях с россиянкой Марией Бутиной, состоится в начале марта 2020 года. Об этом свидетельствуют материалы суда в американском штате Южная Дакота, поступившие во вторник в распоряжение ТАСС.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвинили в США

Согласно судебным материалам, вынесение приговора состоится 2 марта 2020 года в 09:00 по местному времени (18:00 мск). Приговор Эриксону вынесет судья Карен Шрейрер. Ранее в текущем месяце подсудимый признал вину в мошенничестве и легализации незаконных доходов. Максимальное наказание по каждому из этих двух пунктов составляет 20 лет тюремного заключения, размер штрафа может достигать суммарно $750 тыс.

В феврале текущего года прокуратура в Южной Дакоте предъявила Эриксону обвинения в получении мошенническим путем примерно $2,3 млн и легализации незаконных доходов. Как заявляли представители властей, американец с 1996 года занимался финансовыми махинациями. Эриксон предлагал инвесторам вложить средства в его бизнес, обещая значительные доходы. Власти утверждали, что в действительности он расходовал деньги на личные нужды.