{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-премьер-министр Перу арестован по подозрению в коррупции

Помимо ареста, суд разрешил правоохранителям провести обыск у политика дома

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 ноября. /ТАСС/. Бывший глава кабинета министров Перу Сесар Вильянуэва во вторник помещен под арест по подозрению в преступлениях коррупционной направленности. Об этом сообщается в Twitter Генпрокуратуры республики.

"Генеральная прокуратура инициировала и провела предварительный арест экс-премьер-министра Сесара Вильянуэвы", - говорится в публикации. Помимо него, под стражу помещены два высокопоставленных сотрудника контрольно-надзорных органов и местный предприниматель, также замешанный в деле. Им вменяется "торговля влиянием" и незаконное покровительство.

Помимо ареста, суд разрешил правоохранителям провести обыск у политика дома, а также санкционировал доступ к содержимому переписки арестованных лиц, уточняет агентство Андина. По его информации, речь идет о попытке Вильянуэвы избежать уголовного преследования в рамках крупного коррупционного скандала вокруг бразильской строительной компании Odebrecht. Предположительно, политик помог компании выиграть тендер на строительство автотрассы в бытность губернатором региона Сан-Мартин (2007-2013 годы).

Вильянуэва дважды занимал должность премьера Перу. Он возглавлял кабинет министров президента-левоцентриста Ольянты Умалы с октября 2013 по февраль 2014 года. Затем он руководил правительством со 2 апреля 2018 по 8 марта 2019 года при правоцентристе Мартине Вискарре.

Теги
Перу
Реклама на ТАСС
Вынесение приговора бывшему бойфренду Бутиной состоится в марте 2020 года
Ранее подсудимый признал вину в мошенничестве и легализации незаконных доходов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС