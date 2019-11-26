Экс-премьер-министр Перу арестован по подозрению в коррупции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 ноября. /ТАСС/. Бывший глава кабинета министров Перу Сесар Вильянуэва во вторник помещен под арест по подозрению в преступлениях коррупционной направленности. Об этом сообщается в Twitter Генпрокуратуры республики.

"Генеральная прокуратура инициировала и провела предварительный арест экс-премьер-министра Сесара Вильянуэвы", - говорится в публикации. Помимо него, под стражу помещены два высокопоставленных сотрудника контрольно-надзорных органов и местный предприниматель, также замешанный в деле. Им вменяется "торговля влиянием" и незаконное покровительство.

Помимо ареста, суд разрешил правоохранителям провести обыск у политика дома, а также санкционировал доступ к содержимому переписки арестованных лиц, уточняет агентство Андина. По его информации, речь идет о попытке Вильянуэвы избежать уголовного преследования в рамках крупного коррупционного скандала вокруг бразильской строительной компании Odebrecht. Предположительно, политик помог компании выиграть тендер на строительство автотрассы в бытность губернатором региона Сан-Мартин (2007-2013 годы).

Вильянуэва дважды занимал должность премьера Перу. Он возглавлял кабинет министров президента-левоцентриста Ольянты Умалы с октября 2013 по февраль 2014 года. Затем он руководил правительством со 2 апреля 2018 по 8 марта 2019 года при правоцентристе Мартине Вискарре.