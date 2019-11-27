СМИ: в Папуа - Новой Гвинеи расследуют угон самолета

СИДНЕЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Полиция Папуа - Новой Гвинеи проводит расследование по факту угона чартерного самолета и хищения груза. Об этом в среду сообщает радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, один из самолетов местной авиакомпании Tropicair был накануне захвачен вооруженными людьми, во время дозаправки на острове Новая Британия, принадлежащем Папуа - Новой Гвинее. Неизвестные под угрозой оружия вынудили пилота взлететь, а затем произвести посадку на одной из неиспользуемых взлетно-посадочных полос на территории острова. Там захватившие самолет люди похитили бывший на борту груз, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Представитель авиакомпании сообщил Radio New Zealand, что пассажиров на борту самолета в момент угона не было. Единственный член экипажа - пилот воздушного судна - в результате инцидента не пострадал. Полиция Папуа - Новой Гвинеи заявила, что начала расследование произошедшего.