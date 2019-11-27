{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В штате Вашингтон у здания школы произошла стрельба

Два человека пострадали

ТАСС, 27 ноября. По меньшей мере два человека пострадали во вторник в результате стрельбы у начальной школы в городе Ванкувер американского штата Вашингтон. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса шерифа округа Кларк.

Пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние на данный момент неизвестно.

Полиция установила личность нападавшего и начала преследование, в ходе которого подозреваемый застрелился.

Ряд близлежащих улиц в настоящее время перекрыт для проведения расследования.

По данным местной газеты The Columbian, инцидент произошел на автомобильной стоянке у здания школы во второй половине дня, когда занятия уже закончились.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Дело о хищениях в группе компаний "Сумма"
МВД просит заочно арестовать нового фигуранта дела о создании ОПС братьями Магомедовыми
По данным газеты "Коммерсантъ", следствие считает Давида Каплана теневым финансистом братьев Магомедовых
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС