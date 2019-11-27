В Оренбургской области горит жилой дом

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Жилой дом горит в поселке Первомайском Оренбургской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Пожар возник в 02:35 мск. Первые пожарные подразделения прибыли на место спустя пять минут после вызова. "В это время горели три квартиры на втором этаже восьмиквартирного жилого дома. Сейчас площадь пожара составляет 90 кв. м", - уточнили в МЧС. Пожару присвоен второй, повышенный номер сложности.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

На месте продолжают работать пожарные подразделения.