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Семейную пару пьяных дебоширов в Хабаровске сняли с самолета

Мужчина оказал сопротивление, оскорблял сотрудника погранконтроля, а также пытался его ударить. Нарушителя порядка арестовали на двое суток, женщину оштрафовали на 500 рублей

ХАБАРОВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Полиция в Хабаровске сняла с самолета, готовившегося к вылету во Вьетнам, двух пьяных пассажиров, сообщается на сайте управления на транспорте МВД по ДФО в среду.

"Сотрудникам транспортной полиции, обеспечивающим охрану общественного порядка и безопасность граждан в аэропорту города Хабаровска, поступило сообщение от диспетчера службы авиационной безопасности о том, что на борт самолета сообщением Хабаровск - Фукуок, готовящегося к вылету, поднялись пассажиры в состоянии алкогольного опьянения, нарушающие общественный порядок", - говорится в сообщении.

Пару сняли с рейса. Мужчина оказал сопротивление, оскорблял сотрудника погранконтроля, пытался ударить. Его арестовали на двое суток, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"). Женщину оштрафовали на 500 рублей.

Теги
РоссияХабаровский край
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