КРАСНОДАР, 27 ноября. /ТАСС/. Четыре человека погибли при пожаре на Кубани - горела хозпостройка в Северском районе, проводится доследственная проверка, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю в среду.

"В правоохранительные органы станицы Северской сегодня утром поступило сообщение об обнаружении после локализации пожара в одной из хозяйственных построек, расположенных около теплиц в хуторе Песчаном, тел четырех человек. По данному факту следственным отделом по Северскому району СКР по краю организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении ведомства.

Возможной причиной пожара назвали использование самодельной печки. По данным МЧС, пожар произошел в 3:27 мск, площадь составила 60 кв. м, в 3:48 мск его удалось ликвидировать.