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В Софии два человека погибли при пожаре в больнице

Эвакуированы 60 пациентов клиники

СОФИЯ, 27 ноября. /ТАСС/. Два человека погибли в среду при пожаре в больнице имени Николая Пирогова в столице Болгарии. Как сообщает пресс-служба МВД, пожар возник около 4 часов утра (около 05:00 мск) в одном из больничных отделений.

"На месте происшествия обнаружены двое погибших. Из больницы были эвакуированы 60 человек", - сообщил директор службы пожарной охраны и защиты населения Николай Николов на брифинге.

"В результате инцидента погибли два человека, которые находились в непосредственной близости от места происшествия. В настоящее время проводятся процессуально-следственные действия. Вероятнее всего причиной взрыва стало повреждение кислородного оборудования, одна из стен в отделении была разрушена. Благодаря быстрому вмешательству пожарных - на месте происшествия работало 12 специализированных бригад спасателей - и работе персонала больницы удалось быстро эвакуировать остальных пациентов клиники", - сообщил глава МВД Младен Маринов.

Заместитель директора больницы Николай Габровски уточнил, что погибшие при пожаре пациенты находились на аппаратном дыхании.

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