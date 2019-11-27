Более пяти млн рублей украли из машины предпринимателя на Волгоградском проспекте в Москве

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Неизвестный похитил сумку с более чем 5 млн рублей из автомобиля предпринимателя, припаркованного на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Вечером 26 ноября в полицию обратился предприниматель и заявил о краже по адресу г. Москва, Волгоградский просп., д. 22. Установлено: неизвестный из салона автомобиля "Skoda Fabia" украл принадлежащую заявителю сумку, в которой находились 4 млн 839 тыс. рублей и 3 тыс. 700 евро. Материальный ущерб составил около 5 млн 100 тыс. рублей", - сказали в полиции.

По факту случившегося начата доследственная проверка.