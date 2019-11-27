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Сбой произошел на серой ветке метро Москвы из-за падения человека на рельсы

Пострадавший мужчина выжил, он передан медикам

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве было временно остановлено в среду утром из-за оказавшегося на пути пассажира. Сейчас движение вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.

"На Серпуховско-Тимирязевской линии кратковременно останавливалось движение поездов от "Бульвара Дмитрия Донского" до "Пражской" из-за пассажира на пути. Движение оперативно восстановлено, входим в график", - говорится в сообщении.

В пресс-службе УВД на Московском метрополитене сообщили, что пассажир, который упал на жесткий путь, выжил и передан медикам для осмотра.

"Около 08:00 на станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена с платформы на жесткий путь под прибывающий электропоезд упал мужчина. Приняты меры для его извлечения. Сотрудниками полиции, дежурившими на станции, незамедлительно вызван наряд скорой медицинской помощи. Потерпевший передан медикам", - сообщили в пресс-службе. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

В новость были внесены изменения (09:28 мск) — добавлены подробности по тексту.

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