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Интервалы движения на МЦД-2 утром в среду увеличивались из-за поломки токоприемника

Специалисты выясняют причину технического сбоя

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2 "Курско-Рижский" от Нахабина до Подольска) был увеличен утром в среду из-за поломки токоприемника. Специалисты выясняют причину технического сбоя, сообщается в "Twitter" оператора перевозок - "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК).

"На МЦД-2 из-за излома токоприемника до 07:11 были увеличены интервалы до 11 минут. К 07:11 интервал был восстановлен. Причина излома токоприемника будет установлена вместе с РЖД. Приносим свои извинения за возможные неудобства", - говорится в сообщении.

Движение по первым Московским центральным диаметрам "Белорусско-Савеловском" от Одинцова до Лобни (МЦД-1) и "Курско-Рижском", соединяющем Нахабино и Подольск (МЦД-2), было запущено 21 ноября. В четверг и в пятницу сообщалось о проблемах в работе МЦД. 21 ноября в связи с утренней пиковой нагрузкой произошли сбои на некоторых станциях при использовании карт "Тройка", активированных в пригородных кассах. Всех пассажиров, которые столкнулись с подобной проблемой на турникетах, пропускали на МЦД бесплатно.

Поезда на МЦД-2 в пятницу утром следовали с увеличенными интервалами движения в направлении Москвы со стороны Нахабина.

Из-за проблем в работе МЦД было решено сделать проезд на обеих линиях бесплатным в ближайшие две недели. Кроме того, составность всех поездов на МЦД-2 увеличили до 10-11 вагонов с 25 ноября, благодаря этому в часы пик количество пассажирских мест будет больше на 30%. На МЦД-1 количество вагонов увеличится в течение следующих 15 дней.

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