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Полиция Москвы проверяет сообщение об избиении бизнесмена и вымогательстве у него денег

Злоумышленники, угрожая мужчине неустановленным огнестрельным оружием, потребовали от него два миллиона рублей, а затем скрылись

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Столичная полиция проводит проверку по факту избиения бизнесмена на севере Москвы и вымогательстве у него 2 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как рассказали в главке, трое неизвестных в столовой здания на улице Правды в доме 8, корпус 13 избили генерального директора одной из фирм. Кроме того, злоумышленники, угрожая мужчине неустановленным огнестрельным оружием, потребовали от него 2 млн рублей, а затем скрылись. Пострадавший был госпитализирован с ушибами и ссадинами, после оказания медицинской помощи отпущен.

"По данному факту проводится проверка", - отметили в полиции.

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