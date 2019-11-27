В Санкт-Петербурге у ветерана войны украли 85 тыс. рублей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге задержали двух подозреваемых в краже денег из квартиры ветерана Великой Отечественной войны. Возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативникам поступила информация о том, что неизвестные в ближайшее время планируют похитить из квартиры ветерана Великой Отечественной войны денежные средства. За жилым помещением установили наблюдение. Злоумышленники путем подбора ключей открыли дверь и забрали 85 тыс. рублей. При выходе из подъезда их задержали полицейские", - сказала она.

Подозреваемыми оказались двое безработных местных жителей в возрасте 42 и 28 лет. Один из них ранее неоднократно судим за кражи, грабежи, разбои и незаконное хранение наркотиков. Похищенное вернули владельцу.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Суд избрал одному из подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу, другому - обязательство о явке.