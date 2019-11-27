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Миграционный кризис в Европе

В Средиземном море погибли трое мигрантов

Еще 10 человек пропали без вести

МАДРИД, 27 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере три мигранта погибли, еще 10 пропали без вести у побережья испанского автономного города Мелилья, расположенного на средиземноморском побережье Африки. Об этом сообщило в среду агентство EFE.

По его информации, службе спасения и безопасности на море удалось спасти 70 человек с судна, которое дрейфовало примерно в 50 км к северу от побережья города. Пять мигрантов находятся в критическом состоянии.

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут - основной путь доставки мигрантов в ЕС. Второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.

Теги
ИспанияПроблема нелегальной миграции в Европе
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