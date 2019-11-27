СМИ: в Китае на съемках реалити-шоу умер актер

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 ноября. /ТАСС/. Известный в Азии тайваньско-канадский актер и модель Годфри Гао умер в среду в возрасте 35 лет в Восточном Китае. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на его агентов.

Трагедия произошла на съемках спортивного реалити-шоу Chase Me в городе Нинбо провинции Чжэцзян для местного телевидения. Актер внезапно потерял сознание и упал, врачи более двух часов пытались его реанимировать.

Годфри Гао дебютировал в кино в 2006 году, снялся в ряде фильмов и телесериалов. Актер неоднократно появлялся на обложках многих всемирно известных модных журналов. Первым среди азиатских моделей стал официальным лицом компании Louis Vuitton.