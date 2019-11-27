{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Китае на съемках реалити-шоу умер актер

35-летний Годфри Гао внезапно потерял сознание

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 ноября. /ТАСС/. Известный в Азии тайваньско-канадский актер и модель Годфри Гао умер в среду в возрасте 35 лет в Восточном Китае. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на его агентов.

Трагедия произошла на съемках спортивного реалити-шоу Chase Me в городе Нинбо провинции Чжэцзян для местного телевидения. Актер внезапно потерял сознание и упал, врачи более двух часов пытались его реанимировать.

Годфри Гао дебютировал в кино в 2006 году, снялся в ряде фильмов и телесериалов. Актер неоднократно появлялся на обложках многих всемирно известных модных журналов. Первым среди азиатских моделей стал официальным лицом компании Louis Vuitton.

Теги
КанадаКитай
Реклама на ТАСС
ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане
Туроператор рассказал о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Доминикане
Семь человек находятся в тяжелом состоянии, сообщили представители Anex Tour
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС