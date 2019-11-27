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Суд оставил в силе приговор боевику, напавшему на военных в Дагестане в 1999 году

Ризвана Муласанова ранее приговорили к 13 годам колонии строгого режима

МАХАЧКАЛА, 27 ноября. /ТАСС/. Апелляция оставила в силе обвинительный приговор Верховного суда Дагестана, который приговорил боевика из банды Шамиля Басаева к 13 годам колонии строгого режима за нападение на военных, сообщила пресс-служба суда.

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации оставила без изменения приговор Верховного суда Дагестана в отношении Ризвана Муласанова, а апелляционные жалобы осужденного и его защитника - без удовлетворения", - говорится в сообщении суда.

В апреле Верховный суд Дагестана признал Ризвана Муласанова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь военнослужащих в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности").

Суд счел доказанным, что обвиняемый 5 сентября 1999 года в числе участников вооруженной группы под руководством Басаева совершил вооруженное нападение в Новолакском районе Дагестана на бронегруппу особого назначения внутренних войск МВД РФ. В результате один военнослужащий был убит, четверым сотрудникам причинены ранения различной степени тяжести.

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