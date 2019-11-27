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В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности на 52 млн рублей

Полиция возбудила уголовное дело

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Полиция Москвы задержала четверых мужчин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, доход от которой составил более 52 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщил руководитель пресс-службы столичного ГУ МВД России Юрий Титов.

"Установлено, что подозреваемые, используя расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств. За каждую транзакцию злоумышленники получали 8% от перечисленных сумм. По предварительным данным, доход от их противоправной деятельности составил более 52 млн рублей", - сказал он.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Полицейские провели 12 обысков на территории Москвы и Московской области, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу.

"В отношении четверых фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, им предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии", - подчеркнул он.

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