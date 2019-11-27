Вооруженный отверткой житель Хабаровска напал на полицейских

ХАБАРОВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Хабаровске задержали местного жителя, который напал на них с отверткой в руках. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Хабаровскому краю.

"Хабаровчанин попытался отверткой нанести удары сотрудникам полиции. В соответствии с Федеральным законом "О полиции" инспекторы потребовали от гражданина прекратить противоправную деятельность и предупредили его о возможных правовых последствиях. Но мужчина продолжил вести себя агрессивно. Ввиду того, что действия хабаровчанина представляли опасность для жизни и здоровья окружающих, инспекторы ДПС применили для задержания водителя физическую силу", - говорится в сообщении.

В социальных сетях в среду распространяется видео, на котором запечатлен момент задержания местного жителя на проезжей части. Один из сотрудников полиции с табельным оружием в руках с разбега пинает мужчину ногой в грудь, тот от удара падает в кювет. Затем к мужчине подбегают еще несколько сотрудников и начинают наносить ему удары руками и ногами.