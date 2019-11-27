Вооруженный отверткой житель Хабаровска напал на полицейских

ХАБАРОВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Хабаровске задержали местного жителя, который напал на них с отверткой в руках. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Хабаровскому краю.
"Хабаровчанин попытался отверткой нанести удары сотрудникам полиции. В соответствии с Федеральным законом "О полиции" инспекторы потребовали от гражданина прекратить противоправную деятельность и предупредили его о возможных правовых последствиях. Но мужчина продолжил вести себя агрессивно. Ввиду того, что действия хабаровчанина представляли опасность для жизни и здоровья окружающих, инспекторы ДПС применили для задержания водителя физическую силу", - говорится в сообщении.
В социальных сетях в среду распространяется видео, на котором запечатлен момент задержания местного жителя на проезжей части. Один из сотрудников полиции с табельным оружием в руках с разбега пинает мужчину ногой в грудь, тот от удара падает в кювет. Затем к мужчине подбегают еще несколько сотрудников и начинают наносить ему удары руками и ногами.
Отмечается, что задержанный 67-летний хабаровчанин в августе этого года по решению суда был лишен права управления автомобилем за то, что уехал с места ДТП. Но в октябре мужчина снова сел за руль и опять попал в ДТП. На контакт с полицией он выходить отказывался. Для составления административного материала по месту его жительства выехал сотрудник ГИБДД. Мужчину инспектор встретил во дворе. Полицейский представился и рассказал о цели визита. Местный житель стал вести себя агрессивно, нецензурно выражаться в адрес полицейского, а затем скрылся на автомобиле.
"Ориентировки на транспортное средство через дежурную часть городской полиции были доведены до наружных нарядов. Экипажи дорожно-патрульной службы обнаружили иномарку на улице Павла Морозова. Водитель проигнорировал требование инспекторов об остановке и увеличил скорость. Однако в дальнейшем не справился с управлением и совершил столкновение с попутным автомобилем", - говорится в сообщении. Как пояснили ТАСС в УМВД России по Хабаровску, мужчина заблокировал двери, тогда полицейские разбили стекло и заглушили двигатель автомобиля, после чего мужчина вышел из машины и напал на них с отверткой.
В 2018 году хабаровчанин привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством. Кроме того, на него неоднократно составлялись административные протоколы за нарушения правил дорожного движения. По факту попытки причинения сотрудникам полиции телесных повреждений проводится проверка, говорится в сообщении краевого УМВД.