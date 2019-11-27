На Кубани пресекли крупный канал продажи наркотиков в интернет-магазине

КРАСНОДАР, 27 ноября /ТАСС/. Полицейские на Кубани пресекли крупный канал продажи наркотических веществ через интернет-магазин. Об этом в среду сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В Краснодарском крае полицейские пресекли канал поставки крупной партии наркотиков. Двое местных жителей в возрасте 29 и 36 лет организовали в гараже на окраине Краснодара нарколабораторию, в которой изготавливали мефедрон. Наркотическое средство синтетического происхождения обвиняемые сбывали через интернет-магазин путем тайниковых закладок на территории всего Южного федерального округа", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что их задержали при продаже синтетического наркотика для распространения в Ростовской области. В лаборатории обнаружили более 10 тыс. доз наркотических веществ массой 2 кг. Уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотиков в отношении них передано в суд.