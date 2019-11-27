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На севере Москвы водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия

Пешеход получил незначительные травмы

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Водитель сбил на автомобиле пешехода на севере Москвы и скрылся с места происшествия. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Сегодня в 10:00 мск на Дмитровском шоссе возле дома 157 на территории, которая принадлежит бизнес-центру, произошел наезд на пешехода. В результате ДТП пострадал пешеход, водитель автомобиля скрылся", - сказали в управлении.

Как отметили в ГИБДД Москвы, пешеход получил незначительные травмы. Принимаются меры для задержания нарушителя.

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