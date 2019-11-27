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Мужчина ранил себя ножом в спорткомплексе в Якутии

Из-за неадекватного поведения 38-летнего местного жителя эвакуировали посетителей и персонал учреждения

ТАСС, 27 ноября. Посетители и персонал спортивного комплекса "Модун" в Якутске эвакуированы из-за вооруженного ножом мужчины в неадекватном состоянии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД по Республике Саха (Якутия).

Сообщение о том, что в спортивном комплексе находится вооруженный ножом мужчина, который ведет себя неадекватно, поступило на пульт дежурного примерно в 10:45 по местному времени (04:45 мск). Из учреждения эвакуировали персонал и посетителей. "После того, как мужчина внезапно нанес себе повреждение в область шеи, он был незамедлительно задержан сотрудниками Росгвардии", - говорится в сообщении.

Полицейские оказали ему первую медицинскую помощь и задержали. Пострадавшим оказался 38-летний местный житель, которого в 2016 году привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

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