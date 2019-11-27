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Суд продлил арест экс-полицейским, обвиняемым в избиении мужчины до смерти под Саратовом

Они полностью признали вину

САРАТОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Вольский районный суд оставил под стражей двух уже бывших сотрудников полиции, обвиняемых в избиении до смерти задержанного в сентябре этого года, еще на месяц, сообщили ТАСС в пресс-службе суда в среду.

"Обоим обвиняемым продлен срок содержания под стражей на один месяц", - сказал собеседник агентства, уточнив, что обвиняемые пробудут под стражей до 1 января 2020 года.

По данным следственного управления СК РФ региона, злоумышленникам предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и статье 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего"). Вину в инкриминируемых деяниях они признали полностью, после этого было принято решение об увольнении данных сотрудников.

По версии следствия, 26 сентября полицейские во время патрулирования улиц задержали нетрезвого мужчину. В служебном автомобиле между задержанным и правоохранителями произошел конфликт. Полицейские отвезли мужчину в район городского кладбища и сильно избили ногами. От полученных травм мужчина умер. Его тело обнаружили в лесополосе.

Теги
РоссияСаратовская область
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