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Из здания Тимирязевской академии в Москве эвакуировали около 160 человек из-за замыкания

Короткое замыкание произошло без последующего горения

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Около 160 человек были эвакуированы из здания Тимирязевской академии в Москве из-за короткого замыкания. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"Поступило сообщение о задымлении на втором этаже административного здания по адресу: улица Верхняя аллея, дом 4, корпус 15. Подразделения МЧС, прибыв по указанному адресу, установили, что произошло короткое замыкание на втором этаже без последующего горения. До прибытия пожарных администрация в целях безопасности вывела из здания около 160 человек", - сказал собеседник агентства.

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