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На Ставрополье задержали жителей КБР, вымогавших у мужчины 700 тыс. рублей

Подозреваемых задержали с поличным

ПЯТИГОРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Жители Кабардино-Балкарии, которые угрожали мужчине и вымогали у него 700 тыс. рублей, задержаны на Ставрополье. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

"Задержаны вымогатели в Пятигорске в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУ МВД по СКФО при содействии Росгвардии. Задержаны двое граждан за вымогательство крупной суммы денег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что росгвардейцы и полицейские задержали подозреваемых с поличным. Ведется следствие.

Теги
РоссияКабардино-БалкарияСтавропольский край
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