Мосгорсуд признал законным заочный арест украинского пранкера за призывы к терроризму

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Московский городской суд в среду признал законным постановление Басманного районного суда об избрании заочного ареста гражданину Украины, пранкеру Никите Кувикову, обвиняемому в публичных призывах к терроризму. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Жалоба адвоката на заочный арест Кувикова оставлена без удовлетворения, апелляция подтвердила решение Басманного суда", - сказал представитель суда.

9 октября Басманный суд санкционировал заочный арест Кувикова, известного в интернете как пранкер Евгений Вольнов, сроком на два месяца с момента экстрадиции либо с момента его задержания на территории РФ. Ранее он уже был заочно арестован в РФ по делу о распространении им в интернете ложных сведений о числе погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове и объявлен в международный розыск.

Кувикову заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета"). В рамках предварительного следствия проведена комплексная психолого-лингвистическая экспертиза, которая выявила признаки инкриминируемого Кувикову преступления.