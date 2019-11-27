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Троих жителей Кубани приговорили к срокам от шести до восьми лет за похищение девушки

Мужчина привлек своих друзей к похищению девушки, чтобы принудить ее к совместному проживанию

КРАСНОДАР, 27 ноября /ТАСС/. Суд на Кубани приговорил к срокам от шести до восьми лет лишения свободы троих местных жителей за похищение девушки, сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда в среду.

"В январе 2018 года житель Краснодара 1991 г. р., желая принудить к совместному проживанию знакомую, для реализации задуманного привлек к совершению преступления своих друзей. Вместе они схватили девушку, которая пешком передвигалась по ул. Северной в г. Краснодаре, и насильно посадили на заднее сиденье автомобиля, чтобы отвезти в квартиру, где предполагалось удерживать ее против воли. Приговором Ленинского районного суда г. Краснодара подсудимые были признаны виновными, им было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, 7 лет и 6 лет и 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что довезти похищенную до квартиры им не удалось. На одной из улиц города автомобиль заблокировали сотрудники полиции, девушку спасли.

Приговор вступил в силу, суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы адвокатам.

Теги
РоссияКраснодарский край
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