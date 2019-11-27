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В Калининграде ликвидировали подпольный интернет-магазин по продаже наркотиков

Желающие купить наркотики рассчитывались криптовалютой, затем получали координаты с местом расположения тайника

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Полицейские Калининграда ликвидировали подпольный интернет-магазин по продаже наркотиков с использованием криптовалюты. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"По имеющейся информации, за время его существования злоумышленниками было совершено более семи тысяч сделок по сбыту наркотиков бесконтактным способом, а ежемесячная прибыль магазина составляла не менее миллиона рублей", - сказала она.

Участники группы соблюдали меры конспирации и все финансовые операции производили с использованием криптовалюты.

"Наркотики реализовывались как путем онлайн-сделок, так и по предзаказу. Лица, желающие купить наркотические средства, приобретали криптовалюту, а затем рассчитывались ею и получали координаты с местом расположения тайника. В разных районах города закладки либо закапывались в землю, либо крепились с помощью магнитов на таблички с номерами домов, водосточных трубах, заборах и дорожных знаках", - отметила Волк.

Задержаны двое подозреваемых, а во время досмотров и обысков по местам их проживания изъято свыше 200 граммов амфетамина, более 100 таблеток МДМА, а также весы, упаковочный материал, мобильные телефоны и компьютеры, которые имеют доказательственное значение для уголовного дела.

Кроме того, оперативники обнаружили 24 тайника с наркотическими средствами, информация с предложением о приобретении которых была размещена на "витрине" магазина в интернете. Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), а в отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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