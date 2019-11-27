Житель Ставрополья осужден на 8,5 года колонии за вымогательство 15 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Кисловодский городской суд Ставропольского края приговорил местного жителя, который вымогал деньги от имени несуществующих экстремистских организаций, к 8,5 года колонии. Об этом в среду сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

"Кисловодский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, которым он признан виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подсудимый с февраля по апрель 2016 года разработал план по вымогательству 15 млн рублей. "На первом этапе мужчина составлял письма <...> от имени несуществующих экстремистских организаций с требованием передачи денег. На втором этапе он направлял смс-сообщения, содержащие угрозы расправы в случае отказа выполнения передачи денег на известные ему абонентские номера потерпевших", - отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что в мае 2017 года противоправная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками ФСБ России по Ставропольскому краю.