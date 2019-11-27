{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Житель Ставрополья осужден на 8,5 года колонии за вымогательство 15 млн рублей

Мужчина составлял письма от имени несуществующих экстремистских организаций с требованием передачи денег и отправлял смс с угрозами

ПЯТИГОРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Кисловодский городской суд Ставропольского края приговорил местного жителя, который вымогал деньги от имени несуществующих экстремистских организаций, к 8,5 года колонии. Об этом в среду сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

"Кисловодский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, которым он признан виновным в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Ему назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, подсудимый с февраля по апрель 2016 года разработал план по вымогательству 15 млн рублей. "На первом этапе мужчина составлял письма <...> от имени несуществующих экстремистских организаций с требованием передачи денег. На втором этапе он направлял смс-сообщения, содержащие угрозы расправы в случае отказа выполнения передачи денег на известные ему абонентские номера потерпевших", - отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что в мае 2017 года противоправная деятельность злоумышленника пресечена сотрудниками ФСБ России по Ставропольскому краю.

Теги
РоссияСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Суд в Москве вернул дело участника акции 27 июля Раджабова в прокуратуру
По мнению Тверского суда, следствию не удалось точно определить время и место совершения преступления
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС