Полиция в Курске изъяла 2,5 кг героина во время обыска в съемной квартире

КУРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Курске при обыске квартиры обнаружили и изъяли 2,5 кг героина, сообщила в среду журналистам пресс-службе управления МВД по региону. Мужчина, арендовавший жилье, планировал оборудовать в Курской области базу по хранению оптовых партий наркотиков.

"Мужчина был задержан с поличным в момент изготовления закладки. В его съемном жилище в ходе проведения обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли 2,5 кг наркотического средства - героина. По оперативной информации, в дальнейшем подозреваемый собирался оборудовать в регионе базу по хранению оптовых партий наркотических веществ", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, 22-летний задержанный приехал в Курск, чтобы организовать в областном центре хранение, расфасовку и распространение оптовых партий героина, используя тайники. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.