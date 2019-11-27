{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция в Курске изъяла 2,5 кг героина во время обыска в съемной квартире

Мужчина, арендовавший жилье, хотел оборудовать на территории региона базу по хранению оптовых партий наркотиков

КУРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Курске при обыске квартиры обнаружили и изъяли 2,5 кг героина, сообщила в среду журналистам пресс-службе управления МВД по региону. Мужчина, арендовавший жилье, планировал оборудовать в Курской области базу по хранению оптовых партий наркотиков.

"Мужчина был задержан с поличным в момент изготовления закладки. В его съемном жилище в ходе проведения обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли 2,5 кг наркотического средства - героина. По оперативной информации, в дальнейшем подозреваемый собирался оборудовать в регионе базу по хранению оптовых партий наркотических веществ", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, 22-летний задержанный приехал в Курск, чтобы организовать в областном центре хранение, расфасовку и распространение оптовых партий героина, используя тайники. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Теги
РоссияКурская область
Реклама на ТАСС
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Иркутской области выросло до 12
В больницу доставлены водитель автомобиля Toyota и 11 пассажиров автобуса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС