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Подозреваемый в нападении на врача детской больницы в Пскове арестован до 24 января

Нападение произошло 25 ноября

ПСКОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Подозреваемый в нападении с ножом на врача в здании детской областной больницы в Пскове, в результате которого медик получила ранение, заключен под стражу до 24 января 2020 года, соответствующую меру пресечения избрал в среду Псковский городской суд по итогам заседания, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Сегодня состоялось заседание в Псковском городском суде, посвященное избранию меры пресечения для подозреваемого. Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 января 2020 года включительно", - сказала собеседница агентства.

Нападение на врача детской областной больницы произошло 25 ноября в здании лечебного учреждения.

Теги
РоссияПсковская область
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