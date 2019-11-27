Трансформаторная будка загорелась в центре Москвы

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Возгорание произошло в трансформаторной будке около магазина "Электроника на Пресне" в Москве, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.

"Произошло возгорание в одной из двух секций трансформаторной будки около дома 2 по Звенигородскому шоссе. Есть угроза перехода огня на вторую секцию. Внутри могут находиться газовые баллоны", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС РФ подтвердили факт пожара, добавив, что пожарные работают с соблюдением техники безопасности. Площадь пожара составляет 10 кв. м. Пожарные не могут начать тушение, поскольку трансформатор находится под напряжением.