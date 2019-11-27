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В Ленобласти обнаружили тела двух ростовчан в припаркованном автомобиле

По предварительным данным, причиной их смерти могло стать отравление угарным газом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Тела двух молодых людей из Ростовской области обнаружили в припаркованном автомобиле в деревне Сяськелево Ленинградской области. Об этом в среду журналистам сообщили в областном следственном управлении СК РФ.

"В салоне автомобиля, припаркованного на обочине дороги в деревне Сяськелево в Гатчинском районе Ленинградской области, обнаружены тела 31-летнего мужчины и 22-летней девушки. Следственным отделом по городу Гатчине СУ СК России по Ленинградской области организовано проведение доследственной проверки", - сказано в распространенном управлением сообщении.

По данным СК, видимых признаков насильственной смерти после осмотра тел не обнаружено, причиной смерти могло стать отравление угарным газом. Предварительно, молодые люди - жители Ростовской области - на автомобиле направлялись на работу в один из городов Ленинградской области. Из-за технической неисправности транспортного средства водитель остановил машину на обочине дороги в деревне Сяськелево, где позже и были обнаружены тела.

Теги
РоссияЛенинградская область
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