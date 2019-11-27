В Дагестане грузовик наехал на 10-летнего ребенка

МАХАЧКАЛА, 27 ноября. /ТАСС/. В дагестанском городе Хасавюрте грузовик наехал на 10-летнего ребенка. Об этом в среду сообщает республиканское МВД на своей странице в Instagram.

Публикация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan) 27 Ноя 2019 в 1:57 PST

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"Сегодня приблизительно в 09:55 на пересечении улицы Кирова и федеральной автодороги "Кавказ" в Хасавюрте водитель грузовой автомашины Volvo допустил наезд на несовершеннолетнего. В результате ДТП пострадавший - 10-летний ребенок - от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. "Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего", - заключили в ведомстве.