В котельной Воронежа погиб слесарь

ВОРОНЕЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Следователи Воронежа возбудили уголовное дело после аварийной ситуации в котельной, где погиб 34-летний слесарь. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК по Воронежской области.

Во вторник около 17:00 мск из-за аварийной ситуации в котельной в Ботаническом переулке в Воронеже погиб слесарь котельной ПАО "Квадра", порядка 100 многоквартирных домов остались без горячей воды и отопления. Прокуратура взяла на контроль ход ремонтных работ. Подача тепла и воды была восстановлена около 03:00 мск среды.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении регионального управления СК.

По данным ведомства, в здании котельной Воронежского филиала ПАО "Квадра" рабочие ремонтировали бак-аккумулятор. Произошла разгерметизация крышки. Оторвавшись от бака, она задела находившегося рядом 34-летнего слесаря. От полученных травм от умер.