{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В котельной Воронежа погиб слесарь

Также около 100 многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды

ВОРОНЕЖ, 27 ноября. /ТАСС/. Следователи Воронежа возбудили уголовное дело после аварийной ситуации в котельной, где погиб 34-летний слесарь. Об этом говорится в сообщении на сайте следственного управления СК по Воронежской области.

Во вторник около 17:00 мск из-за аварийной ситуации в котельной в Ботаническом переулке в Воронеже погиб слесарь котельной ПАО "Квадра", порядка 100 многоквартирных домов остались без горячей воды и отопления. Прокуратура взяла на контроль ход ремонтных работ. Подача тепла и воды была восстановлена около 03:00 мск среды.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении регионального управления СК.

По данным ведомства, в здании котельной Воронежского филиала ПАО "Квадра" рабочие ремонтировали бак-аккумулятор. Произошла разгерметизация крышки. Оторвавшись от бака, она задела находившегося рядом 34-летнего слесаря. От полученных травм от умер.

Теги
РоссияВоронежская область
Реклама на ТАСС
Напавший на людей на вокзале в Манчестере приговорен к пожизненному заключению
Суд признал, что мужчина страдает от психического заболевания, однако не счел это смягчающим обстоятельством
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС