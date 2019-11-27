Хабаровские полицейские избили пожилого мужчину при задержании за ДТП

ХАБАРОВСК, 27 ноября. /ТАСС/. Следователи в Хабаровске возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий после избиения пожилого мужчины полицейскими при задержании. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по краю.

"С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

В социальных сетях в среду распространяется видео, на котором запечатлен момент задержания местного жителя - пожилого мужчины - на проезжей части. На кадрах запечателно, как один из сотрудников полиции с табельным оружием в руках с разбега пинает мужчину ногой в грудь, тот от удара падает в кювет. Затем к упавшему подбегают еще несколько сотрудников и начинают наносить ему удары руками и ногами.

УМВД России по Хабаровскому краю позднее сообщило, что мужчина, неоднократно попадавший в ДТП и лишенный прав на вождение, напал на полицейских с отверткой, когда его пытались задержать, чтобы привлечь к ответственности. По предварительным данным, автолюбитель в среду стал виновником ДТП, а после оказал сопротивление сотрудникам МВД. По данным полиции, он представлял угрозу безопасности для полицейских и окружающих.

"Следственные органы дадут оценку действиям как сотрудников полиции, так и автолюбителя", - говорится в сообщении.