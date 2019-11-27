В Карелии полиция возбудила уголовное дело после пожара на лесозаводе

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 ноября. /ТАСС/. Отдел полиции Лоухского района Карелии возбудил уголовное дело после пожара на лесозаводе компании "ФинТек", который произошел в поселке Пяозерском в минувшие выходные. Предприятие входило в перечень приоритетных инвестиционных проектов по освоению лесов федеральной целевой программы развития республики до 2020 года, сообщается в официальной группе "Вконтакте" правительства региона.

"Установлено, что здание лесозавода уничтожено полностью, сгорело оборудование компании стоимостью более 200 млн рублей. Заведено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Карелии, дело возбуждено по статье "Умышленное уничтожение имущества" (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Деятельность "ФинТека" курировала госкомиссия по подготовке к празднованию 100-летия Карелии под руководством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. На место ЧП вместе с правоохранительными органами выезжали представители Совбеза РФ, Минпромторга РФ, а также Минприроды Карелии. По данным пресс-службы правительства региона, правоохранители рассматривают две основные версии произошедшего: неосторожное обращение с огнем и умышленный поджог. "Собственник лесозавода рассматривает варианты дальнейших действий в отношении промплощадки", - отметили в пресс-службе.

Пожар на лесозаводе в поселке Пяозерский произошел в ночь с 22 на 23 ноября. Огонь полностью уничтожил здание площадью 3,5 тыс. кв. м.

Лесозавод ООО НПО "ФинТек" начал работу в 2018 году при содействии госкомиссии по подготовке к празднованию столетия Карелии. Производство было рассчитано на 100 рабочих мест. Поселок Пяозерский находится на севере Карелии, в 110 км от районного центра Лоухского района. В поселке проживают 1,6 тыс. человек.