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В Иркутске СК возбудил дело о жестоком обращении медсестры с ребенком-инвалидом

По информации регионального управления СК, женщину уже отстранили от должности

ИРКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после появления в социальных сетях видео, на котором медсестра иркутской больницы грубо обращается с ребенком-инвалидом. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального следственного управления СК по Иркутской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание малолетнего"). Поводом для возбуждения дела стала видеозапись, снятая в палате и размещенная в социальных сетях, на которой видно, что медсестра жестоко обращается с ребенком", - сказали в ведомстве.

Ребенок с инвалидностью поступил на лечение в Иркутскую областную детскую клиническую больницу в сопровождении младшей медицинской сестры из Саянского детского дома-интерната для умственно отсталых детей. На видео медсестра резкими движениями укладывает ребенка в кровать. Женщина отстранена от должности, говорится в сообщении регионального управления СК.

Теги
РоссияИркутская область
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