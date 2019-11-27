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Житель Волгоградской области ранил полицейского ножом

Мужчина напал на полицейского, когда тот опрашивал его в связи с подозрением в краже

ВОЛГОГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Старший участковый уполномоченный полиции в селе под Волгоградом получил ножевые ранения, в больнице ему оказана медпомощь. Подозреваемый в применении насилия в отношении сотрудника полиции попытался скрыться, однако был задержан в лесу и доставлен в отдел полиции, сообщил ТАСС заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Антон Корнаухов.

"Сегодня старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Дубовскому району прибыл в село Прямая Балка с целью опроса 20-летнего подозреваемого в совершении кражи. В ходе беседы с майором полиции молодой человек схватил нож, нанес офицеру удары в область спины и головы. Полицейский, действуя в соответствии с Законом о полиции, применил физическую силу, однако злоумышленнику удалось скрыться", - сказал Корнаухов.

Он уточнил, что с ножевыми ранениями участковый доставлен в лечебное учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции в лесном массиве и доставлен в отдел полиции. При задержании он оказал сопротивление, в связи с чем в отношении него были применена физическая сила и специальные средства. Собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

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